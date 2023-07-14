Спорт

Ингушская команда слабовидящих спортсменов успешно выступила на соревнованиях в Дагестане

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Представители Ингушетии успешно выступили на Северокавказском фестивале «Спортивное равенство» среди инвалидов различных категорий в Махачкале.

Как сообщили в Ингушской РОО ВОС, в программе фестиваля были такие виды адаптивного спорта, как настольный теннис для незрячих (шоудаун), волейбол, футбол, дартс и турнир Бочча. В соревнованиях принимали участие представители всех северокавказских республик и гости из Москвы.

Отмечается, что спортсмены из Ингушетии заняли призовые места в следующих видах спорта: настольный теннис (шоудаун) — Плиев Хусейн, первое место; Эльмурзаева Зулихан, второе место среди женщин; дартс — Хамхоев Алихан, первое место.

Победители соревнований были награждены кубками, медалями и ценными призами. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Спортивное равенство».

 

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