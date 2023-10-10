Соревнования

Ингушская команда стала третьей на Всероссийских соревнованиях по спортивному программированию в Грозном

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Команда по спортивному программированию из Ингушетии добилась хороших результатов на всероссийских соревнованиях в Грозном.

Киберспортсмены из республики под руководством президента регионального отделения Федерации спортивного программирования России Рамазана Нальгиева заняли почетное третье место, что является большим достижением.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, турнир проводился как в онлайн-, так и оффлайн-режиме, чтобы обеспечить максимальную гибкость и удобство для всех команд. После длительных состязаний были выбраны лучшие три команды.

Отмечается, что команда Ингушетии состояла из студентов физико-математического факультета ИнгГУ по направлению ИСиТ. Они показали высокий уровень подготовки и проявили все свои навыки и знания в области спортивного программирования.

«Выражаем благодарность Ингушскому государственному университету за подготовку и направление спортсменов. Благодаря качественной подготовке и поддержке вуза команда смогла достичь таких высоких результатов», — заявили в Минспорта региона.

 

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