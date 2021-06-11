Ингушская команда заняла второе место в 1/8 финала центральной Краснодарской лиги КВН

За победу боролись восемь коллективов, среди которых участники премьер-лиги и высшей лиги КВН. Ингушские студенты продемонстрировали искрометный юмор и находчивость и теперь им предстоит участие в 1/4 финала центральной Краснодарской лиги КВН.

Как отметила пресс-секретарь ИнгГУ Аиша Гапархоева, ингушская команда впервые столкнулась с соперниками из высшей и премьер-лиги Клуба веселых и находчивых.