Ингушская команда заняла второе место в 1/8 финала центральной Краснодарской лиги КВН

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Сборная Ингушского государственного университета заняла второе место в 1/8 финала центральной Краснодарской лиги Клуба веселых и находчивых, сообщила пресс-служба вуза.

За победу боролись восемь коллективов, среди которых участники премьер-лиги и высшей лиги КВН. Ингушские студенты продемонстрировали искрометный юмор и находчивость и теперь им предстоит участие в 1/4 финала центральной Краснодарской лиги КВН.

Как отметила пресс-секретарь ИнгГУ Аиша Гапархоева, ингушская команда впервые столкнулась с соперниками из высшей и премьер-лиги Клуба веселых и находчивых.

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