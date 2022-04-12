Ингушская мастерица Лидия Хамхоева вышила карту своего региона на карте России

Масштабный и абсолютно уникальный проект в Год культурного наследия народов России объединил всех мастериц страны, чтобы всем вместе вручную вышить карту Российской Федерации, используя традиционные этнические орнаменты той или иной местности.

Организатором проекта является правительство Чувашской Республики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Старт акции был дан в День чувашской вышивки, 26 ноября 2021 года. 64 вышитых фрагментов, в том числе и Ингушетии, уже прибыли в Музей чувашской вышивки. На следующей неделе начнется работа по их сшиванию в единое полотно размером 3 на 6 метров.

«Так как фрагмент нашей республики на карте очень маленький, мне не удалось передать наш орнамент, наш колорит, я просто вышила наш флаг», — рассказала Лидия Хамхоева.

Дополнительно мастерица вышила две картины, на которых изобразила национальный ковер истинг и башню Согласия. В своей работе она использовала вышивку стеклярусом, жемчугами, серебристыми нитями, аппликацию, башня вышита в не свойственной для Ингушетии технике — крестиком.

Вышитую карту страны представят на Красной площади в Чебоксарах 12 июня в рамках фестиваля-марафона «Песни России» под руководством Надежды Бабкиной. Затем фестиваль будет проведен в Крыму, и карта поедет туда вместе с коллективом Надежды Бабкиной. После этого карта будет представлена в столицах пяти федеральных округов, акция завершится в Москве в конце 2022 года.