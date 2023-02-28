Ингушская молодежь приняла участие в межнациональной интеллектуальной игре в Москве

Как сообщили в постпредстве, игра состоит из 3 туров, в течение которых командам задают по 10 вопросов в каждом туре. Победитель определяется по наибольшему количеству правильных ответов. В игре приняли участие команды, состоящие из 6 человек. По результатам игры команда Ингушетии прошла отборочный тур и через месяц снова встретится уже в следующем туре Кубка МДН.

Отмечается, что интеллектуальное соревнование, которое определит лучших знатоков культуры, истории и географии народов России, прошло на площадке организатора — Московского дома национальностей.