Ингушская молодежь приняла участие в обсуждении фильма «Наркотики. Секреты манипуляции»

Инициатором мероприятия, которое прошло в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, выступил Публичный центр правовой информации НБРИ.

Перед демонстрацией фильма ведущий мероприятия Алихан Дзейтов ознакомил участников встречи с выставкой «Наркотики — смертельное увлечение», где были представлены издания, касающиеся данной тематики, и рассказал историю создания этой кинокартины.

После просмотра фильма состоялось его обсуждение. Молодежь узнала о вреде, который наносит здоровью употребление наркотиков, а также алгоритмы вовлечения человека в наркоманию. Молодые люди отметили для себя важность подобных встреч.

«Учитывая то, что в наше непростое время проблема наркомании стоит крайне остро, участники приняли решение систематически проводить подобные мероприятия с обсуждением такой злободневной темы, как профилактика наркомании», — отметил Дзейтов.