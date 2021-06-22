Профилактика наркомании

Ингушская молодежь приняла участие в обсуждении фильма «Наркотики. Секреты манипуляции»

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В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся просмотр и обсуждение короткометражного фильма «Наркотики. Секреты манипуляции», сообщила пресс-служба учреждения.

Инициатором мероприятия, которое прошло в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, выступил Публичный центр правовой информации НБРИ.

Перед демонстрацией фильма ведущий мероприятия Алихан Дзейтов ознакомил участников встречи с выставкой «Наркотики — смертельное увлечение», где были представлены издания, касающиеся данной тематики, и рассказал историю создания этой кинокартины.

После просмотра фильма состоялось его обсуждение. Молодежь узнала о вреде, который наносит здоровью употребление наркотиков, а также алгоритмы вовлечения человека в наркоманию. Молодые люди отметили для себя важность подобных встреч.

«Учитывая то, что в наше непростое время проблема наркомании стоит крайне остро, участники приняли решение систематически проводить подобные мероприятия с обсуждением такой злободневной темы, как профилактика наркомании», — отметил Дзейтов.

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