Ингушская Назрань оказалась самым дешевым городом для проживания

По информации Росстата, было проанализировано 290 городов и поселков городского типа. Самую высокую стоимость заметили в Анадыре. Там набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже в сравнении со среднероссийским значением. Город держится на первой строчке по рейтингу дороговизны уже пятый год подряд.

Далее по этому списку идут населенные пункты Камчатского края и Якутии. В Москве, естественно, жизнь обойдется на 28% дороже среднероссийских значений. Она находится во втором десятке показателя дорогих городов России.

Дешевле всего можно прожить в Ингушетии. В Назрани данный показатель на 25% ниже, чем в среднем по стране.