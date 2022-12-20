Ингушская поэтесса Тамара Чаниева приняла участие в мероприятиях проекта «Литературные вершины Кавказа»

Как рассказала газете «Ингушетия» Тамара Чаниева, состав участников проекта был сформирован на основании итогов одноименного литературного фестиваля народов Северного Кавказа, который состоялся в Ставропольском крае в сентябре текущего года.

В первой половине дня прошёл цикл встреч писателей республик СКФО и Ставрополя с читателями в библиотеках города, на которых говорили о проблемах современной литературы, коммерции в творчестве и терапевтическом воздействии поэтического слова на душу и сознание читателя. На встречах авторы представляли себя своими стихами, говорили о литературных тенденциях в своих республиках.

В тот же день в Ставропольской краевой библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошёл круглый стол, к проведению которого были привлечены библиотекари, издатели, редакторы национальных литературных журналов. Здесь обсудили проблемы развития национальных литератур. Также затронули вопрос относительно переводческой деятельности вообще и конкретно перевода национальных литератур на русский язык.

Завершился насыщенный творческий день литературным праздником «Поэт поэту есть кунак», на котором читали свои стихи поэты Аскер Додуев из Кабардино-Балкарии, Фарида Сидахмедова из Карачаево-Черкесии, Тамара Чаниева из Ингушетии. Популярный писатель из Ставрополя Валерий Бродовский провёл для зрителей экспресс-экскурс в русский язык и поставил слушателей в тупик, попросив назвать хотя бы один синоним слова «люблю». Сказав тем самым, что ремесло прозаика, который должен в своих произведениях с помощью ограниченного словаря описать мир, насчитывающий миллионы феноменов — дело не из лёгких.

На финальном мероприятии звучали песни, выступали официальные лица. Здесь же прошла и церемония награждения победителей краевого конкурса на лучшее знание национальных литератур.

Как отметила Чаниева, поддержку в реализации проекта оказало и Ставропольское региональное отделение Союза писателей России.