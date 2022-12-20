Ингушская поэтесса Тамара Чаниева приняла участие в мероприятиях проекта «Литературные вершины Кавказа»
Заместитель председателя Ингушского регионального отделения Союза писателей РФ поэтесса Тамара Чаниева приняла участие в мероприятиях в рамках проекта «Литературные вершины Кавказа», реализуемого общественной организацией «Диалог» при поддержке Фонда президентских грантов.
Как рассказала газете «Ингушетия» Тамара Чаниева, состав участников проекта был сформирован на основании итогов одноименного литературного фестиваля народов Северного Кавказа, который состоялся в Ставропольском крае в сентябре текущего года.
В первой половине дня прошёл цикл встреч писателей республик СКФО и Ставрополя с читателями в библиотеках города, на которых говорили о проблемах современной литературы, коммерции в творчестве и терапевтическом воздействии поэтического слова на душу и сознание читателя. На встречах авторы представляли себя своими стихами, говорили о литературных тенденциях в своих республиках.
В тот же день в Ставропольской краевой библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошёл круглый стол, к проведению которого были привлечены библиотекари, издатели, редакторы национальных литературных журналов. Здесь обсудили проблемы развития национальных литератур. Также затронули вопрос относительно переводческой деятельности вообще и конкретно перевода национальных литератур на русский язык.
Завершился насыщенный творческий день литературным праздником «Поэт поэту есть кунак», на котором читали свои стихи поэты Аскер Додуев из Кабардино-Балкарии, Фарида Сидахмедова из Карачаево-Черкесии, Тамара Чаниева из Ингушетии. Популярный писатель из Ставрополя Валерий Бродовский провёл для зрителей экспресс-экскурс в русский язык и поставил слушателей в тупик, попросив назвать хотя бы один синоним слова «люблю». Сказав тем самым, что ремесло прозаика, который должен в своих произведениях с помощью ограниченного словаря описать мир, насчитывающий миллионы феноменов — дело не из лёгких.
На финальном мероприятии звучали песни, выступали официальные лица. Здесь же прошла и церемония награждения победителей краевого конкурса на лучшее знание национальных литератур.
Как отметила Чаниева, поддержку в реализации проекта оказало и Ставропольское региональное отделение Союза писателей России.