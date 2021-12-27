Ингушская прокуратура добилась закрытия 11 сайтов за продажу снюса

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Более 10 сайтов заблокированы решением суда по искам прокуратуры за продажу жевательного табака, сообщили в понедельник газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила факты размещения на 11 информационных ресурсах сведений о продаже жевательного табака дистанционным способом», — сказал собеседник издания.

Представитель республиканской прокуратуры напомним, что не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ.

В суд было направлено 11 исковых заявлений о признании информации о продаже снюса противозаконной и ограничении доступа к ней. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

Напомним, ингушский парламент в марте 2020 года в первом чтении принял закон о запрете оборота бестабачной никотинсодержащей продукции.

По словам его автора, члена горсовета Назрани, председателя комиссии по молодёжной политике, культуре и спорту республики Марата Озиева, законопроект разработан фракцией «Единая Россия» в городском совете Назрани и внесён в Народное собрание 19 февраля 2020 года.

Автор уверен, что в результате эффективной работы удастся избавить республику от этой проблемы. При этом члены горсовета поясняли, что благодаря республиканскому закону под запрет попадут снюсы, вейпы, насваи.

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