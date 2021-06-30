Прокуратура

Ингушская прокуратура нашла нарушения при выдаче документов на ввод многоэтажки в Магасе

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Главное надзорное ведомство республики для возбуждения дела направило в следственные органы материалы проверки по факту нарушений при выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию шестиэтажного административного здания в Магасе сообщили газете «Ингушетия» в прокуратуре региона.

«Установлено, что разрешение на строительство должностным лицом администрации города в 2014 году выдано физическому лицу без его соответствующего письменного заявления и без представления пакета документов», — рассказал собеседник издания.

По его данным, подобные неправомерные действия выявлены и при выдаче муниципалитетом физлицу разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта в 2020 году в отсутствие письменного заявления и необходимого пакета документов.

В ведомстве считают, что незаконные действия чиновников способствовали возведению в шестом микрорайоне столицы крупного строительного объекта без государственного надзора и наличия положительного заключения о соответствии возведенного здания требованиям градостроительных норм.

В связи с этим прокуратура потребовала от администрации устранить нарушения закона.

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