Прокуратура

Ингушская прокуратура подключилась к расследованию ДТП с тремя погибшими

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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с четырьмя автомобилями, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона в понедельник.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Постановление о возбуждении дела прокуратурой признано законным и обоснованным», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

По его словам, в результате аварии, произошедшей 20 июня, погибли трое членов одной семьи, еще три человека получили различные телесные повреждения и находятся в больнице.

В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Надзорное ведомство республики контролирует расследование дела.

Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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