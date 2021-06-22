Ингушская прокуратура подключилась к расследованию ДТП с тремя погибшими

«Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Постановление о возбуждении дела прокуратурой признано законным и обоснованным», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

По его словам, в результате аварии, произошедшей 20 июня, погибли трое членов одной семьи, еще три человека получили различные телесные повреждения и находятся в больнице.

В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Надзорное ведомство республики контролирует расследование дела.

Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.