Криминал

Ингушская прокуратура проконтролирует расследование убийства подростка

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка в Сунженском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.

«Установлено, что поздно вечером 14 ноября произошла бытовая ссора между двумя несовершеннолетними жителями села Галашки, в ходе которой один из них ударил второго ножом в бедро. От полученного ранения 16-летний подросток скончался по дороге в больницу», — сказал представитель ведомства.

По его данным, на место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев.

По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК России (убийство).

Ход расследования обстоятельств преступления и законность принимаемых следственными органами процессуальных решений находятся на контроле прокуратуры республики.

Кроме того, ведомство установит все обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как пояснил нашему изданию источник, в убийстве подростка заподозрили 16-летнего жителя Кантышево, ранее судимого по ч. 2 ст.111 УК России. Инцидент произошел на ул. Шоссейная возле частного дома в Галашках. Подозреваемого нашли в детской больнице в Назрани, куда его доставили с колото-резаной раной. Ранение, по его словам, ему причинил оппонент во время драки. Подростка поместили в ИВС.

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