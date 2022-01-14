Ингушская прокуратура расследует ДТП, в результате которого пострадали мать с двумя детьми

«Установлено, что 13 января в дневное время суток водитель автомобиля «Лада-Приора», двигаясь по улице Осканова в Малгобеке, на пешеходном переходе совершил наезд на женщину и ее двух несовершеннолетних детей 2012 и 2013 годов рождения», — сказал представитель региональной прокуратуры.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в малгобекскую больницу.

Ведомство выяснит все обстоятельства произошедшего, причины и условия им способствовавшие, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход мероприятий прокурор республики взял на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что инцидент произошел на дороге перед прокуратурой. Мать с двумя детьми переходила трассу в оживленном месте, увидев их, «четырнадцатая» сбавила скорость и остановилась, чтоб уступить дорогу пешеходам. В это время ехавшая сзади «Приора», объехав легковушку, сбила женщину и несовершеннолетних. Очевидцы на своих машинах отвезли пострадавших в центральную больницу Малгобека.

Дорожные полицейские выясняют обстоятельства аварии, изъяты записи видеонаблюдения в одном из зданий госучреждения города.