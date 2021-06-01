Ингушская прокуратура устанавливает причины пожара в продуктовом магазине

«В результате инцидента пострадала женщина — продавец магазина, 1964 года рождения, которая доставлена в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев. На текущий момент пожар ликвидирован.

В ходе проверки ведомство установит причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований о пожарной безопасности, законодательства об охране труда на предприятии.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки взял на контроль прокурор республики.

Как сообщал ранее информированный источник газеты «Ингушетия», взрыв газовоздушной смеси произошел в магазине в Назрани, пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, сообщение о случившемся поступило в 11:45. По прибытии на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошел взрыв с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 6 кв. м. В результате инцидента на пересечении улиц Картоева и Тангиева пострадала 56-летняя женщина.