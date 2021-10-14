Прокуратура

Ингушская прокуратура вступилась за права жильцов аварийного дома в Малгобеке

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Главное надзорное ведомство республики выявило нарушения в постановлении администрации Малгобека о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Прокуратура провела проверку по обращению жителей дома № 4 по ул. Этуша в Малгобеке о нарушении их жилищных прав. Установлено, что мэрия 22 июня 2021 года приняла постановление о признании жилья аварийным», — сказал представитель ведомства.

Вместе с тем, в документе не отражается срок расселения граждан. При этом не приняты меры по обеспечению их безопасности, предупреждению обрушения дома.

С учетом угрозы для жизни людей решение о дальнейшем использовании аварийного и непригодного для проживания жилья, сроках отселения жильцов должно приниматься в возможно короткий срок.

В связи с этим ведомство направило в Малгобекский городской суд исковое заявление о признании незаконным бездействие местных властей и понуждении их принять меры по расселению людей.

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