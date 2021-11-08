Олимпиада

Ингушская студентка достойно представила республику на олимпиаде в Москве

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Представители Ингушского государственного университета приняли участие в V Международной олимпиаде-конференции, посвященной 200-летнему юбилею Н. А. Некрасова, сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие проходило в Московском педагогическом государственном институте, Ингушетию представила студентка четвертого курса филологического факультета ИнгГУ Махдина Ильясова, занявшая почетные места в каждом из проведенных конкурсов: ее наградили двумя дипломами третьей степени и одним — второй степени. Также ингушская студентка получила сертификат участника олимпиады и благодарственное письмо.

На закрытии конференции и международной олимпиады выступили члены жюри и организаторы мероприятия, в их числе доцент кафедры русской и зарубежной литературы ИнгГУ Ася Далиева, которые отметили энтузиазм, эрудицию и глубокие знания своего предмета участников.

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