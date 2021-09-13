Ингушские антимонопольщики раскрыли крупнейший сговор в истории страны при закупке медизделий

«В результате неправомерных действий участников картеля, охвативших всю страну, тысячи госконтрактов были заключены по максимальным ценам при наличии возможности для их снижения», — сказал собеседник издания.

В УФАС уточнили, что расследование длилось почти два года, было проанализировано более 160 тысяч файлов. По данным ингушских антимонопольщиков, сговор охватил около 7 тысяч закупок по всей стране. Сумма сговора составила около 9 миллиардов рублей. Анализ рынка составлен на 3256 листах. Дело состоит из 20 томов.