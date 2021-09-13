Ингушские антимонопольщики раскрыли крупнейший сговор в истории страны при закупке медизделий
По итогам рассмотрения дела комиссия Ингушского УФАС России приняла решение о наличии в действиях трех хозяйствующих субъектов, а также двух индивидуальных предпринимателей, картельного сговора при участии в 7 тыс. закупках на общую сумму около 9 млрд рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«В результате неправомерных действий участников картеля, охвативших всю страну, тысячи госконтрактов были заключены по максимальным ценам при наличии возможности для их снижения», — сказал собеседник издания.
В УФАС уточнили, что расследование длилось почти два года, было проанализировано более 160 тысяч файлов. По данным ингушских антимонопольщиков, сговор охватил около 7 тысяч закупок по всей стране. Сумма сговора составила около 9 миллиардов рублей. Анализ рынка составлен на 3256 листах. Дело состоит из 20 томов.