Ингушские артисты дадут концерт на курорте «Армхи» в честь открытия летнего туристического сезона

Перед зрителями выступят артисты филармонии Адам Оздоев, Алаудин Эсмурзиев, Зара Базоркина, Мекка Барахоева, Суммая, Хава Евлоева, Индира Хачубарова, Бэла Базоркина, ансамбль народного танца «Эрзи», а также солисты-вокалисты из других учреждений, подведомственных региональному министерству культуры.

Напомним, в честь открытия туристического сезона для гостей мероприятия подготовлена насыщенная развлекательная программа. Желающие смогут совершить экскурсию к Ляжгинскому водопаду, пострелять из лука и попробовать себя в ходьбе на ходулях. Детей и взрослых ждут бесплатные посещение веревочного парка «Маугли» и пользование канатной дорогой. На территории клуба «Брест» желающие смогут стать участниками пейнтбольного турнира.