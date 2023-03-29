Ингушские артисты готовятся к майским праздникам

По словам концертмейстера филармонии Марем Харсиевой, творческие коллективы в настоящее время осваивают новые композиции.

Так, вокальная женская группа «Дека илли» пополнит свой репертуар знаменитой песней на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Женское трио разучивает «Майский вальс» Игоря Лученка на стихи Михаила Ясеня, мужской квартет — популярную песню военных лет «Лизавета» Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского, а Лолита Хашагульгова — песню «Верните память».

Как рассказала Харсиева, это далеко не полный перечень песенных композиций, которые войдут в программу праздничных концертов.