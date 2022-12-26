Ингушские артисты показывают в школах республики новогоднюю сказку

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Артисты Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина гастролируют с новогодней программой по общеобразовательным школам республики, сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Школьникам показывают зимнюю сказку «Приключения Г1орд Дади и Деда Мороза» в постановке режиссера-постановщика народной артистки Ингушетии Фатимы Ахкильговой.

Сказка переносит зрителей в предновогодний лес, где ингушский ГIор-Дади и Дед Мороз вместе решили отпраздновать Новый год и одарить детей подарками, но им в этом мешают злые разбойники. Однако, как и полагается в добрых сказках, злодеи терпят неудачу.

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