Ингушские артисты поставили спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание»

«Роман „Преступление и наказание“ — это мировая классика. Главным предметом исследования писателя становится процесс превращения добропорядочного, умного и доброго юноши в преступника, а также то, как совершивший преступление Раскольников может искупить свою вину. Мне отрадно, что произведения такого масштаба ставят в Ингушетии на сцене Русского музыкально-драматического театра. Уверен, что эта постановка станет значительным событием в культурной жизни региона», — сказал министр культуры Темерлан Дзейтов, присутствовавший на сдаче спектакля.

По его словам, крупнейшее театральное событие республики стало частью федерального плана празднования 200-летия со дня рождения Достоевского, которое отметят 11 ноября.

Помимо ингушских специалистов, над спектаклем работали приглашенные в республику московский режиссёр Михаил Фейгин и известный хореограф Рамуне Ходоркайте.

«Мы постарались как можно больше сохранить оригинальность текста романа, порядок слов, стиль и слог Достоевского. Подошли к роману очень бережно. Конечно, невероятно сложно было вместить роман в рамки спектакля, и мы сделали все усилия для того, чтобы постановка удалась и понравилась зрителю», — сказал Михаил Фейгин.

Роль Родиона Раскольникова исполнил народный артист Ингушетии Ахмет Льянов, а народный артист республики Рустам Евлоев и заслуженные артисты Ингушетии Батарбек Кациев и Рахман Беков сыграли его двойников. Процентщицу Алёну Ивановну и мать Раскольникова играли сразу три актрисы — народные артистки Ингушетии Зара Аушева-Базоркина и Тамара Марзаганова, а также заслуженная артистка республики Бэла Базоркина. Роль Сони Мармеладовой исполнила молодая актриса театра Алина Эгиева, также в спектакле заняты Алаудин Эсмурзиев, Мадина Костоева, Сабина Карахоева, Акромат Чемурзиев, Ислам Хадзиев, Ибрагим Дзейтов.

Напомним, что спектакль поставили в рамках программы государственной поддержки творческой деятельности муниципальных и государственных театров в городах с населением до 300 тыс. человек «Поддержка театров малых городов».