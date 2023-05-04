Ингушские артисты представили республику на Дельфийских играх России

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Артисты Государственной филармонии Ингушетии представили республику на XXII Дельфийских играх России, которые прошли в Саратове, рассказал нашему изданию представитель учреждения.

По словам собеседника, ингушские вокалисты выступили в двух номинациях: Абдула Балаев — в эстрадном пении, а Залина Горчханова — в сольном народном пении.

В сфере творчества Дельфийские игры занимают очень важное место, это как Олимпийские игры в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, содействия их творческому росту, отметил собеседник.

 

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