Ингушские артисты провели концерт для пограничников в преддверии их профессионального праздника

В концерте приняли участие заслуженный артист Ингушетии Адам Оздоев, солисты Зелимхан Барханоев, Марем Олигова и Зураб Зурабов, танцевальный дуэт ансамбля народного танца «Магас» — Румина Евкурова и Рашид Пошев. Ведущей мероприятия выступила художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Эсет Абдурзакова.

Пограничники радушно встретили артистов, каждое их выступление награждалось бурными овациями. Концерт прошел в теплой и доброжелательной атмосфере.

Отметим, что заслуженный деятель искусств Ингушетии Эсет Абдурзакова уже на протяжении более двух десятков лет тесно сотрудничает с пограничниками. Она ежегодно вывозит артистов на самые отдаленные погранзаставы, проделывает огромную работу в налаживании теплых дружеских отношений со стражами границ и отмечена многими наградами и грамотами от командования Погрануправления за безупречную организацию мероприятий.