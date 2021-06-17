Театр

Ингушские артисты провели в пришкольном лагере в Назрани красочное шоу

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Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева провела первое мероприятие в этом году в летнем лагере, который работает в Назрановской школе номер 11, сообщила пресс-служба учреждения.

Яркое костюмированное шоу с участием сказочных героев очень понравилось ребятам. Они активно участвовали в концерте: пели, танцевали, прыгали, хлопали в ладоши. Юная солистка филармонии Залина Горчханова исполнила такие зажигательные композиции, что усидеть на месте и не танцевать лезгинку было просто невозможно.

Творческий коллектив филармонии в течение лета проведет еще не одно такое мероприятие в других детских лагерях.

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