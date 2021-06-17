Ингушские артисты провели в пришкольном лагере в Назрани красочное шоу

Яркое костюмированное шоу с участием сказочных героев очень понравилось ребятам. Они активно участвовали в концерте: пели, танцевали, прыгали, хлопали в ладоши. Юная солистка филармонии Залина Горчханова исполнила такие зажигательные композиции, что усидеть на месте и не танцевать лезгинку было просто невозможно.

Творческий коллектив филармонии в течение лета проведет еще не одно такое мероприятие в других детских лагерях.