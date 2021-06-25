Ингушские артисты выступили с концертом на открытии детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» в Малгобеке

Солисты Культурно-досугового центра Малгобека Мадина Байсахарова, Седа Мадагова, Залина Тимиева, Тамара Галаева, Радима Аушева и Фатима Кагерманова исполнили свои лучшие музыкальные композиции, посвященные детям. Ребята получили массу впечатлений и удовольствия, а артисты планируют еще не раз посетить лагерь.

В лагере «Нефтяник», где базируется региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», отдыхают школьники со всей Ингушетии. Полноценному отдыху и веселому времяпрепровождению ребят способствуют чистый воздух, правильное питание, различные игры, соревнования, конкурсы, концерты.