Концерт

Ингушские артисты выступили с концертом на открытии детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» в Малгобеке

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Ингушские артисты выступили с концертом на открытии детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» в Малгобеке, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Солисты Культурно-досугового центра Малгобека Мадина Байсахарова, Седа Мадагова, Залина Тимиева, Тамара Галаева, Радима Аушева и Фатима Кагерманова исполнили свои лучшие музыкальные композиции, посвященные детям. Ребята получили массу впечатлений и удовольствия, а артисты планируют еще не раз посетить лагерь.

В лагере «Нефтяник», где базируется региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», отдыхают школьники со всей Ингушетии. Полноценному отдыху и веселому времяпрепровождению ребят способствуют чистый воздух, правильное питание, различные игры, соревнования, конкурсы, концерты.

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