Пауэрлифтинг

Ингушские атлеты заняли первые места на чемпионате мира по пауэрлифтингу и армлифтингу в Москве

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Ингушские атлеты успешно выступили на чемпионате мира по пауэрлифтингу, отдельным движениям и армлифтингу по версии федерации IPC/IPC-A/WAA в столице России.

В соревнованиях приняли участие свыше 675 спортсменов из девяти стран, включая Эстонию, Иран, Азербайджан, Беларусь, Афганистан, Израиль, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, атлеты, представляющие регион, Аслан Газиков, Исрофил Даурбеков и Рустам Кукурхоев проявили выдающиеся навыки на этих международных соревнованиях, заняв первые места в различных номинациях.

«Отрадно отметить, что атлеты являются представителями охраны Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Наша гордость за спортсменов бесконечна, и мы желаем им крепкого здоровья и еще больше побед», — подчеркнули в Минспорта республики.

 

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