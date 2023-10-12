Ингушские атлеты заняли первые места на чемпионате мира по пауэрлифтингу и армлифтингу в Москве

В соревнованиях приняли участие свыше 675 спортсменов из девяти стран, включая Эстонию, Иран, Азербайджан, Беларусь, Афганистан, Израиль, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, атлеты, представляющие регион, Аслан Газиков, Исрофил Даурбеков и Рустам Кукурхоев проявили выдающиеся навыки на этих международных соревнованиях, заняв первые места в различных номинациях.

«Отрадно отметить, что атлеты являются представителями охраны Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Наша гордость за спортсменов бесконечна, и мы желаем им крепкого здоровья и еще больше побед», — подчеркнули в Минспорта республики.