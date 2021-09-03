Конференция

Ингушские библиотекари поделились с коллегами опытом в сфере сохранения национальной языковой культуры

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Директор Национальной библиотеки Ингушетии Радима Газдиева и ее заместитель Марет Плиева стали участниками межрегиональной научно-практической конференции «Алтайский язык в XXI веке: сохранение и развитие», сообщила пресс-служба НБРИ.

В конференции онлайн принимают участие ученые, занимающиеся проблемами изучения, преподавания, сохранения и развития языков народов России, специалисты в области международной и российской языковой политики, представители учреждений и органов управления в сфере культуры, науки и образования, прежде всего библиотек, школ и вузов, а также издательств и СМИ.

Участники конференции обсудили языковую ситуацию в Республике Алтай и других регионах нашей страны, а также на общероссийском и международном уровне, ознакомились с передовым опытом поддержания и сохранения миноритарных языков в России и разных странах мира.

Марет Плиева в своем видеовыступлении представила опыт библиотечной деятельности в сфере сохранения национальной языковой культуры сетью библиотек республики и в первую очередь Национальной библиотекой Ингушетии.

Другие участники конференции также представили свой опыт решения этой задачи и сложившуюся языковую ситуацию в своих регионах.

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