Ингушские библиотекари поделились с коллегами опытом в сфере сохранения национальной языковой культуры

В конференции онлайн принимают участие ученые, занимающиеся проблемами изучения, преподавания, сохранения и развития языков народов России, специалисты в области международной и российской языковой политики, представители учреждений и органов управления в сфере культуры, науки и образования, прежде всего библиотек, школ и вузов, а также издательств и СМИ.

Участники конференции обсудили языковую ситуацию в Республике Алтай и других регионах нашей страны, а также на общероссийском и международном уровне, ознакомились с передовым опытом поддержания и сохранения миноритарных языков в России и разных странах мира.

Марет Плиева в своем видеовыступлении представила опыт библиотечной деятельности в сфере сохранения национальной языковой культуры сетью библиотек республики и в первую очередь Национальной библиотекой Ингушетии.

Другие участники конференции также представили свой опыт решения этой задачи и сложившуюся языковую ситуацию в своих регионах.