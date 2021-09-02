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Ингушские библиотекари приняли участие во всероссийской акции «Бегущая книга»

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Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии приняли участие в осеннем всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга — 2021». Акция проходит дважды в год, весной и осенью. В этот раз ее тематикой стали XXXII летние Олимпийские игры, сообщила пресс-служба учреждения.

«Книгобежцы» отправились в школы, скверы, на улицы города Сунжи, задавая прохожим вопросы об истории олимпийского движения, видах спорта и знаменитых атлетах. За правильный ответ респонденты получали информационный бюллетень или приглашение в библиотеку. Интерактивный формат акции сочетал игровую механику и спортивную дисциплину, тем самым привлекая аудиторию.

Акция «Бегущая книга» — это масштабное, динамично развивающееся социокультурное мероприятие, которое объединяет тысячи представителей библиотечного сообщества и любителей чтения Российской Федерации. Акция нацелена на популяризацию библиотек как места для познавательного досуга и одного из центров культурной жизни. Кроме того, забег призван внести свой вклад в поддержание имиджа России как «самой читающей страны».

В межрегиональном масштабе акция впервые состоялась в 2018 году при поддержке госкорпорации «Росатом», программы «Территория культуры Росатома» и ряда волонтёрских организаций. С тех пор забег проходил уже пять раз и получил по-настоящему всероссийский охват.

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