Ингушские библиотекари прошли переподготовку в учреждении Сибирского отделения РАН

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Специалисты Сунженской централизованной библиотечной системы прошли профессиональную переподготовку в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук, сообщила пресс-служба ЦБС.

Ингушские библиотекари защитили выпускные аттестационные работы по программе профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность».

Программа включала в себя 11 модулей: «История и современные аспекты библиотечного дела и библиотековедения», «Книжная культура России: история и современность», «Организационно-правовое обеспечение библиотечно-информационной деятельности», «Теоретические и практические аспекты работы с фондом публичной библиотеки», «Библиографическая деятельность библиотеки», «Информационно-коммуникационные технологии в современной библиотеке», «Библиотечно-информационное обслуживание читателя», «Организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ», «Культурно-досуговая деятельность в библиотеках», «Социокультурное проектирование библиотечно-информационной деятельности», «Менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной деятельности».

По завершении программы библиотекари получили дипломы о профессиональной переподготовке, предоставляющие право на ведение профессиональной деятельности в области библиотечно-информационной сферы.

«Теперь библиотекари успешно применяют полученные знания в работе, внедряя новые услуги, делясь опытом с коллегами, стремясь сделать библиотечную сеть Сунженского района еще более современным культурным, информационным, образовательным центром, востребованным пользователями», — рассказал собеседник.

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