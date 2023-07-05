Ингушские боксеры готовятся к юношескому первенству России во Владикавказе

Как сообщили в Федерации бокса республики, тренировочное мероприятие пройдет с 4 по 18 июля. Ребят ждут интенсивные тренировки, двойные нагрузки — все для того, чтобы повысить уровень мастерства и быть готовыми к предстоящему первенству России среди юношей 13-14 лет, которое пройдет с 18 по 27 июля во Владикавказе.

Сборную Ингушетии на первенстве представят воспитанники Або Дорсигова, Усмана Гагиева, Вахи Баркинхоева, Гирихана Мальсагова, Магомеда Погорова — Джанхотов Эльберт (52 кг), Гагиев Магомед-Амин (48 кг) и Баркинхоев Илез (42 кг).

По словам главного тренера сборной Ингушетии по боксу Або Дорсигова, такие мероприятия очень полезны для спортсменов, это позволяет им почувствовать соревновательный дух, подтянуть подготовку и посмотреть, на что способны другие.

«Здесь на сборах находятся самые титулованные ребята нашей страны в возрасте 13-14 лет. Наши спортсмены получат хороший опыт и подготовку к главному для них старту этого спортивного сезона — первенству России. Надеюсь, что выступление ингушских спортсменов на нем будет результативным, желаю им продуктивных тренировок и золота первенства», — прокомментировал Дорсигов.