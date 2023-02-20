Ингушские боксеры стали победителями и призерами открытого первенства Пятигорска

Как сообщили в Федерации бокса Ингушетии, борьбу за награды вели 197 боксёров-юношей из субъектов СКФО, ЮФО, Абхазии, Республики Крым, Сочи. Ингушетию представляли 15 спортсменов под руководством главного тренера республики по боксу Або Дорсигова.

Отмечается, что победителями турнира стали Джанхотов Эльберд, Таркоев Абдул-Карим, Мальсагов Абдуллах, Накастхоев Ислам, Бекмурзиев Ислам, Толдиев Расул, Тимурзиев Муслим, Цечоев Абу-Муслим, Торшхоев Мансур.

Серебряные награды в копилку ингушской сборной принесли Бекмурзиев Адам и Мальсагов Мухаммад. Обладателями бронзы стали Таркоев Саид, Толдиев Абдул-Рахим, Боков Абдул-Малик, Тимурзиев Абдуллах.

Спортсменов подготовили тренеры Мальсагов Гирихан, Дорсигов Або, Погоров Магомед, Таркоев Амир.