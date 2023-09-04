Ингушские боксеры стали победителями и призерами всероссийских соревнований в Москве
Ингушские спортсмены завоевали две медали на Всероссийском турнире по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Александра Кошкина среди юношей 13–14 лет.
Как сообщили в Федерации бокса республики, соревнования проходили в Москве и собрали 114 участников из различных субъектов России, медали оспаривали юноши в 19 весовых категориях.
На турнире ингушские боксеры выиграли «золото» и «серебро». Так, победителем стал Хамзат Фаргиев, всего он провел три боя. На вторую ступеньку пьедестала поднялся Саид-Ахмед Белхароев.
Тренируются ребята под руководством опытных наставников Магомеда Булгучева и Тимура Булгучева.