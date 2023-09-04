Бокс

Ингушские боксеры стали победителями и призерами всероссийских соревнований в Москве

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Ингушские спортсмены завоевали две медали на Всероссийском турнире по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Александра Кошкина среди юношей 13–14 лет.

Как сообщили в Федерации бокса республики, соревнования проходили в Москве и собрали 114 участников из различных субъектов России, медали оспаривали юноши в 19 весовых категориях.

На турнире ингушские боксеры выиграли «золото» и «серебро». Так, победителем стал Хамзат Фаргиев, всего он провел три боя. На вторую ступеньку пьедестала поднялся Саид-Ахмед Белхароев.

Тренируются ребята под руководством опытных наставников Магомеда Булгучева и Тимура Булгучева.

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