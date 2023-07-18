Бокс

Ингушские боксеры успешно выступили на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А»

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Ингушские боксеры завоевали «золото» и «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» в Ачхой-Мартане Чечни.

Как сообщили в Федерации бокса республики, в турнире памяти Турпал-Али Кукаева приняли участие порядка 100 спортсменов из разных регионов России.

Победителем соревнований и лучшим в весовой категории до 75 кг стал ингушский спортсмен Плиев Мовсар. Бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Плиев Аслан.

Отмечалось, что турнир памяти Кукаева является мастерским, как правило, чемпионы выполняют норматив «мастера спорта России», но ингушский спортсмен Мовсар Плиев, ставший первым на соревнованиях, ранее уже выполнил этот норматив и является мастером спорта России по боксу.

Тренируются спортсмены под руководством Местоева Макшарипа, Шанхоева Беслана, Жандарова Абдул-Малика, Жандарова Ахмеда.

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