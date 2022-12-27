Ингушские боксеры успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Москве

Призёрами этого турнира стали и другие ингушские мастера кожаной перчатки. Так, Беслан Богатырёв занял первое место в весовой категории до 86 кг, бронзу завоевали Ислам Шаухалов в весе до 60 кг и Умар Султыгов в весовой категории до 92 кг.

Напомним, организация и проведение соревнований осуществлялась обществом «Динамо». В турнире приняли участие 165 спортсменов из 29 регионов России. Победители и призеры соревнований были награждены медалями, дипломами, а также памятными призами общества «Динамо».

По итогам проведенных соревнований норматив «Мастер спорта России» по боксу выполнили девять боксеров.