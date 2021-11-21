Ингушские боксеры завоевали 4 медали на турнире в Ставропольском крае
Представители спортивного клуба «Чингиз» успешно выступили на турнире по боксу в станице Суворовская Ставропольского края. Об этом газете «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.
«Три «золота» и одно «серебро» завоевали наши спортсмены на прошедших соревнованиях», — уточнил собеседник нашего издания.
По его информации, победителями состязаний стали: Абдул-Малик Точиев (36кг), Або-Солех Точиев (50кг) и Амерхан Евлоев (57кг). Закре Евлоев (40кг) удостоился серебряной медали.
Отметим, что тренируются спортсмены под руководством Руслана Лолохоева.