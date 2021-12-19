Бокс

Ингушские боксеры завоевали 4 награды на турнире в Кабардино-Балкарии

0

Представители спортивного клуба «Чингиз» успешно выступили на Всероссийском турнире по боксу памяти тренера Муаеда Дышекова и мастера спорта России Мурата Текуева, который проходил в Тырныаузе.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе клуба.

 

По информации собеседника нашего издания, подопечные Руслана Лолохоева завоевали на соревнованиях в Кабардино-Балкарии 1 золотую, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.

Победителем турнира в категории до 57 кг стал Амерхан Евлоев. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Закре Евлоев (40 кг) и Ахмад Аушев (52 кг), а Джабраил Муртузов удостоился «бронзы» в весе до 57 кг.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 85 человек
Боксер Альберт Хамхоев продлил беспроигрышную серию до восьми боев
43 земельных участка отведено в Ингушетии под строительство социальных объектов
Число безработных в Ингушетии сократилось почти на 15 тыс. человек
Парламентарии Ингушетии оказали материальную помощь одинокой женщине для улучшения жилищных условий
В Ингушском госуниверситете прошел форум «Северный Кавказ-2030: цифровая трансформация»
Спикер парламента Ингушетии оплатил дорогостоящее лечение детей с ДЦП и аутизмом
Аэропорт «Магас» Ингушетии получил статус «международного»
В Ингушетии ученые обсудили пути расширения агропромышленного комплекса республики
Мэр столицы Ингушетии поддержал создание одноуровневой системы организации местного самоуправления
Начальником отдела Ингушского госуниверситета причинен ущерб вузу в размере 600 тыс. рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 