Ингушские боксеры завоевали 4 награды на турнире в Кабардино-Балкарии

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, подопечные Руслана Лолохоева завоевали на соревнованиях в Кабардино-Балкарии 1 золотую, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.

Победителем турнира в категории до 57 кг стал Амерхан Евлоев. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Закре Евлоев (40 кг) и Ахмад Аушев (52 кг), а Джабраил Муртузов удостоился «бронзы» в весе до 57 кг.