Бокс

Ингушские боксеры завоевали четыре медали на профсоюзном чемпионате России

0

Спортсмены из Ингушетии приняли участие в соревнованиях центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» среди мужчин 19-40 лет.

Как сообщили в федерации бокса региона, турнир проходил в посёлке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. По итогам финального дня соревнований ингушские мастера кожаной перчатки завоевали четыре медали разного достоинства.

Так, победителем турнира в весовой категории до 51 кг и обладателем путевки на чемпионат России стал Чапанов Сулейм. Серебряные медали соревнований выиграли Евкуров Тамерлан (54 кг) и Хаутиев Руслан (80 кг). «Бронза» соревнований досталась Бузуртанову Мусе (71 кг).

Отмечается, что данные состязания являлись отборочными на чемпионат России по боксу среди мужчин, который пройдет в августе в Хабаровске.

Тренеры победителя и призеров соревнований — Дзауров Магомед, Мургустов Беслан, Мургустов Иса, Чапанов Руслан, Базиев Аслан.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии состоялась деловая встреча с представителями МСП региона
Премьер Ингушетии проверил ход строительства трех объектов в Назрани и Сунже
В Ингушетии по нацпроектам заключено около 100% контрактов
Книжный фонд МКЖР республики пополнился изданием «Ингушская этнография»
Глава Ингушетии считает правильным возвращение трудового воспитания в школы
В Ингушетии более 140 фермеров получили около 116 млн руб. на развитие хозяйств
В Ингушетии обратят внимание на возможные нарушения при целевом наборе в вузы
В Ингушетии в текущем году отремонтируют 31 км ЛЭП
Врачи Ингушетии со специалистами из Москвы проводят операции пациентам с патологией лица
Скрывшийся после ДТП с погибшим житель Ингушетии сам пришел в полицию
Одно из старейших мусульманских кладбищ обновляют в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 