Ингушские боксеры завоевали четыре медали на профсоюзном чемпионате России

Как сообщили в федерации бокса региона, турнир проходил в посёлке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. По итогам финального дня соревнований ингушские мастера кожаной перчатки завоевали четыре медали разного достоинства.

Так, победителем турнира в весовой категории до 51 кг и обладателем путевки на чемпионат России стал Чапанов Сулейм. Серебряные медали соревнований выиграли Евкуров Тамерлан (54 кг) и Хаутиев Руслан (80 кг). «Бронза» соревнований досталась Бузуртанову Мусе (71 кг).

Отмечается, что данные состязания являлись отборочными на чемпионат России по боксу среди мужчин, который пройдет в августе в Хабаровске.

Тренеры победителя и призеров соревнований — Дзауров Магомед, Мургустов Беслан, Мургустов Иса, Чапанов Руслан, Базиев Аслан.