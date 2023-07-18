Ингушские боксеры завоевали четыре медали на профсоюзном чемпионате России
Спортсмены из Ингушетии приняли участие в соревнованиях центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» среди мужчин 19-40 лет.
Как сообщили в федерации бокса региона, турнир проходил в посёлке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. По итогам финального дня соревнований ингушские мастера кожаной перчатки завоевали четыре медали разного достоинства.
Так, победителем турнира в весовой категории до 51 кг и обладателем путевки на чемпионат России стал Чапанов Сулейм. Серебряные медали соревнований выиграли Евкуров Тамерлан (54 кг) и Хаутиев Руслан (80 кг). «Бронза» соревнований досталась Бузуртанову Мусе (71 кг).
Отмечается, что данные состязания являлись отборочными на чемпионат России по боксу среди мужчин, который пройдет в августе в Хабаровске.
Тренеры победителя и призеров соревнований — Дзауров Магомед, Мургустов Беслан, Мургустов Иса, Чапанов Руслан, Базиев Аслан.