Ингушские боксеры завоевали медали высшего достоинства на Всероссийских соревнованиях в Москве
Всероссийские соревнования по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова в Москве завершились победой ингушского боксёра Абдул-Малика Базиева, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
Абдул-Малик провел пять боёв и во всех одержал победу, обеспечив себе место в основном составе юношеской сборной России и завоевав путевку на национальное первенство. На соревнованиях он выступал в весовой категории до 46 кг.
Еще один представитель ингушской школы бокса Або-Солех Точиев стал призером турнира, завоевав бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг. Тренируются спортсмены под руководством наставников Базиева, Чапанова и Лолохоева.
В турнире приняли участие 230 спортсменов 2008 года рождения более чем из 50 регионов страны. Ингушетию в Москве представляли семь спортсменов. Вместе с республиканской сборной на соревнования выезжали тренеры Тимур Аушев, Исмаил Лолохоев, Магомед Леймоев и Аслан Базиев.