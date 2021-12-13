Бокс

Ингушские боксеры завоевали медали высшего достоинства на Всероссийских соревнованиях в Москве

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Всероссийские соревнования по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова в Москве завершились победой ингушского боксёра Абдул-Малика Базиева, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Абдул-Малик провел пять боёв и во всех одержал победу, обеспечив себе место в основном составе юношеской сборной России и завоевав путевку на национальное первенство. На соревнованиях он выступал в весовой категории до 46 кг.

Еще один представитель ингушской школы бокса Або-Солех Точиев стал призером турнира, завоевав бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг. Тренируются спортсмены под руководством наставников Базиева, Чапанова и Лолохоева.

В турнире приняли участие 230 спортсменов 2008 года рождения более чем из 50 регионов страны. Ингушетию в Москве представляли семь спортсменов. Вместе с республиканской сборной на соревнования выезжали тренеры Тимур Аушев, Исмаил Лолохоев, Магомед Леймоев и Аслан Базиев.

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