Ингушские боксеры завоевали серебро и бронзу на соревнованиях «Юность России»

«В соревнованиях приняли участие 229 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Ингушскую школу бокса на турнире представили 17 юных боксеров, один из которых завоевал серебро и двое — бронзу», — сказал собеседник.

Так, Хамчиев Магомед-Башир провел 5 боев и поднялся на вторую ступень пьедестала.

«Первый бой ингушский боксер провел с золотым призером первенства Запорожской области Демченко Романом и одержал победу со счетом 5:0. В следующем бою Хамчиев вышел на ринг со своим земляком Олиговым Исламом, и снова победа. Третий бой свел Магомед-Башира с победителем РОФСО «Юность России» и призером первенства России из Краснодарского края, бой также стал победным. В полуфинале Хамчиев одолел чемпиона СКФО, участника первенства России Баракова Магомеда из Чеченской Республики. В финальном поединке первый раунд Хамчиев провел с явным преимуществом, но во втором из-за травмы плеча не смог продолжить борьбу за золото, став таким образом серебряным призером соревнований», — отметили в региональной федерации бокса.

Еще два представителя Ингушетии, Полонкоев Мовла и Хашиев Алаудин, поднялись на третью ступень пьедестала.

Отмечается, что все три призера получили право выступить на престижных Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Николая Никифорова-Денисова», который состоится в Санкт-Петербурге уже в ноябре.

Напомним, тренируются спортсмены под руководством Чахкиева Ислама, Аушева Вахи, Бекова Иссы.