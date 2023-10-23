Бокс

Ингушские боксеры завоевали серебро и бронзу на соревнованиях «Юность России»

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Ингушские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали всероссийских соревнованиях по боксу «Юность России» среди юношей 16-17 лет, которые проходили в Ставропольском крае, сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики.

«В соревнованиях приняли участие 229 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Ингушскую школу бокса на турнире представили 17 юных боксеров, один из которых завоевал серебро и двое — бронзу», — сказал собеседник.

Так, Хамчиев Магомед-Башир провел 5 боев и поднялся на вторую ступень пьедестала.

«Первый бой ингушский боксер провел с золотым призером первенства Запорожской области Демченко Романом и одержал победу со счетом 5:0. В следующем бою Хамчиев вышел на ринг со своим земляком Олиговым Исламом, и снова победа. Третий бой свел Магомед-Башира с победителем РОФСО «Юность России» и призером первенства России из Краснодарского края, бой также стал победным. В полуфинале Хамчиев одолел чемпиона СКФО, участника первенства России Баракова Магомеда из Чеченской Республики. В финальном поединке первый раунд Хамчиев провел с явным преимуществом, но во втором из-за травмы плеча не смог продолжить борьбу за золото, став таким образом серебряным призером соревнований», — отметили в региональной федерации бокса.

Еще два представителя Ингушетии, Полонкоев Мовла и Хашиев Алаудин, поднялись на третью ступень пьедестала.

Отмечается, что все три призера получили право выступить на престижных Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Николая Никифорова-Денисова», который состоится в Санкт-Петербурге уже в ноябре.

Напомним, тренируются спортсмены под руководством Чахкиева Ислама, Аушева Вахи, Бекова Иссы.

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