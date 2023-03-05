Бокс

Ингушские боксеры завоевали три медали на первенстве «Юность России»

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Ингушские спортсмены завоевали три медали на первенстве «Юность России» по боксу среди юниоров в станице Суворовской Ставропольского края.

Как сообщили в федерации бокса республики, в соревнованиях приняли участие более 150 мастеров кожаной перчатки из разных регионов России.

Боксеры из Ингушетии стали бронзовыми призерами турнира: Илиев Ибрагим (51 кг), Евкуров Тамерлан (до 54 кг), Местоев Магомед (до 75 кг). Тренируют ребят опытные наставники Местоев Макшарип, Жандаров Ахмед, Евлоев Юнуз, Бадиев Адам.

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