Бокс

Ингушские боксеры завоевали три медали на турнире в Ставропольском крае

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Две золотые и одну серебряную медали завоевали представители спортивного клуба «Чингиз» на прошедшем открытом первенстве Минераловодского городского округа по боксу среди юношей. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, победителями турнира стали Ибрагим Аушев и Мухаммед-Али Гагиев, выступающие в категориях до 34 кг и 36 кг соответственно. Серебряной награды в весе до 41 кг удостоился Сулейман Гагиев.

Тренируются юные спортсмены под руководством Тимерлана Гетагазова и Дауда Муталиева.

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