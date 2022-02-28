Ингушские боксеры завоевали три медали на турнире в Ставропольском крае
Две золотые и одну серебряную медали завоевали представители спортивного клуба «Чингиз» на прошедшем открытом первенстве Минераловодского городского округа по боксу среди юношей. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.
По информации собеседника нашего издания, победителями турнира стали Ибрагим Аушев и Мухаммед-Али Гагиев, выступающие в категориях до 34 кг и 36 кг соответственно. Серебряной награды в весе до 41 кг удостоился Сулейман Гагиев.
Тренируются юные спортсмены под руководством Тимерлана Гетагазова и Дауда Муталиева.