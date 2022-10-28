Бокс

Ингушские боксеры завоевали три «золота» на юношеском турнире в Нальчике

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Воспитанники Карабулакской школы бокса стали победителями II Всероссийского юношеского турнира по боксу памяти народного поэта КБР Салиха Гуртуева.

Как сообщили в мэрии Карабулака, соревнования проходили в Нальчике. В течение пяти дней за награды боролись 250 юных боксёров из 10 регионов. Так, чемпионами стали Абдула Аушев, Ислам Боков, Магомед Евлоев. Тренирует ребят Тимур Аушев.

Помимо традиционных медалей и дипломов, призёрам соревнований вручили также ценные подарки, а победителям турнира в каждой весовой категории — сувенирные чемпионские пояса.

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