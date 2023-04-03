Бокс

Ингушские боксёры стали призёрами юниорского первенства СКФО в Грозном

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Спортсмены из Ингушетии стали призёрами первенства Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет.

На ринге республиканского спорткомплекса «Ахмат» в столице Чечни члены команды Ингушетии завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Как сообщили в Федерации бокса республики, серебряную медаль в весовой категории до 51 кг завоевал Додов Микаил, еще одно серебро в весе +92 кг для своей команды добыл Оздоев Абдул-Малик. На третью ступеньку пьедестала в весовой категории до 67 кг поднялся Торшхоев Расул.

Отмечается, что тренируют призёров Садакиев Мустафа, Гетагазов Тимерлан, Дорсигов Або.

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