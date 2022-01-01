Джиу-джитсу

Ингушские борцы Боров и Алмазов успешно выступили на чемпионате мира по джиу-джитсу

0

Борцы из Ингушетии Саид Боров и Амин Алмазов продемонстрировали отличный результат на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в Москве в канун Нового года.

Как стало известно нашей газете, Саид Боров стал чемпионом в категории до 55 кг, а Амин Алмазов завоевал «бронзу» в весе до 30 кг.

Отметим, что чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP GI & NO-GI 2021 проходил в российской столице в конце декабря. В соревнованиях смогли принять участие спортсмены всех возрастов и весовых категорий различного уровня мастерства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Илез Дзортов стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу
С 1 января до 18 521 рубля вырастут пенсии неработающих пенсионеров
Неизвестные обстреляли дом в Сунженском районе Ингушетии
Два человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки
В городе Назрани Ингушетии 2021 году благоустроено 7 общественных территорий
Ингушские борцы завоевали в прошлом году 38 медалей, из них 12 — золотых
В горах Ингушетии выше 2 тыс. метров лавинная опасность
C 1 января в России увеличен минимальный размер оплаты труда
Тематический поезд «Посети Кавказ» запустили в метро Москвы
Пусть 2022 год будет щедрым на радостные события — премьер Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Новым годом

Главное

Яндекс.Метрика

 