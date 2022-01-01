Ингушские борцы Боров и Алмазов успешно выступили на чемпионате мира по джиу-джитсу
Борцы из Ингушетии Саид Боров и Амин Алмазов продемонстрировали отличный результат на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в Москве в канун Нового года.
Как стало известно нашей газете, Саид Боров стал чемпионом в категории до 55 кг, а Амин Алмазов завоевал «бронзу» в весе до 30 кг.
Отметим, что чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP GI & NO-GI 2021 проходил в российской столице в конце декабря. В соревнованиях смогли принять участие спортсмены всех возрастов и весовых категорий различного уровня мастерства.