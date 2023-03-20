Греко-римская борьба

Ингушские борцы классического стиля успешно выступили на открытом всероссийском турнире в Москве

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Команда спортклуба «Ади-Ахмад» завоевала семь медалей на турнире в Москве, сообщила Федерация спортивной борьбы Ингушетии.

На днях в столице России завершился открытый турнир по греко-римской борьбе на призы спортивного клуба «Победа». В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из различных регионов России и стран СНГ.

Отмечается, что спортсмены клуба «Ади-Ахмад» в очередной раз выступили с достойным результатом, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Так, золотыми медалистами соревнований стали Мейриев Ахмед, Умаев Руслан, Калиматов Хамзат и Белхароев Адам. Серебро в активе у Дугиева Адама. Бронзовые медали выиграли Албогачиев Илисхан и Дугиев Шахбулат.

«Завоевать на этом турнире медаль не так легко, так как участников было более полутысячи, в каждом весе большая конкуренция, но, несмотря на это, наши ребята возвращаются с этих соревнований с хорошими трофеями. Радует то, что молодые борцы растут на глазах, набирают мастерство, профессионализм, на ковре демонстрируют бескомпромиссную борьбу и волю к победе», — прокомментировал президент ФСБ Руслан Белхороев.

Ответственным тренером на соревнованиях был старший тренер клуба СК «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов. Ислам сам лично всегда сопровождает спортсменов клуба на соревнования, поддерживает их, настраивает на хорошую борьбу, и взамен ребята показывают достойный результат, что говорит о профессиональном и ответственном подходе тренера к своей работе.

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