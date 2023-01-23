Ингушские борцы классического стиля успешно выступили на первенстве Москвы
Ингушские борцы классического стиля из спортклуба «Ади Ахмад» завоевали на первенстве Москвы среди юниоров до 21 года две золотые медали.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, победителями соревнований стали Барахоев Магомед и Арапханов Рамазан.
«Отборолись наши ребята очень хорошо. По итогам выступления ставлю спортсменам оценку „5“, но расслабляться сейчас никак нельзя, спортивный сезон только начался, и впереди предстоит еще очень много работы», — подчеркнул президент федерации Руслан Белхороев.
Ответственным на турнире был тренер высшей категории Арапханов Алихан.
Благодаря успешному выступлению в спорткомплексе «Олимпийская деревня — 80» ингушские атлеты получили допуск на молодёжное первенство России по греко-римской борьбе, которое пройдет с 8 по 12 марта в городе Бердск (Новосибирская область).