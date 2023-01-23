Ингушские борцы классического стиля успешно выступили на первенстве Москвы

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, победителями соревнований стали Барахоев Магомед и Арапханов Рамазан.

«Отборолись наши ребята очень хорошо. По итогам выступления ставлю спортсменам оценку „5“, но расслабляться сейчас никак нельзя, спортивный сезон только начался, и впереди предстоит еще очень много работы», — подчеркнул президент федерации Руслан Белхороев.

Ответственным на турнире был тренер высшей категории Арапханов Алихан.

Благодаря успешному выступлению в спорткомплексе «Олимпийская деревня — 80» ингушские атлеты получили допуск на молодёжное первенство России по греко-римской борьбе, которое пройдет с 8 по 12 марта в городе Бердск (Новосибирская область).