Греко-римская борьба

Ингушские борцы классического стиля завоевали две медали на турнире в Грозном

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Две медали завоевали спортсмены клуба «Ади Ахмад» на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Пазлу Умарова в Грозном.

Отмечается, что состязания, в которых участвовали более 250 атлетов из различных регионов страны, проводились среди юношей до 18 лет в 12 весовых категориях. Так, на вторую ступеньку пьедестала в весовой категории до 45 кг поднялся Костоев Асланбек. Третьим в весе до 60 кг стал Дзейтов Махди.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, ответственным на турнире был старший тренер сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Оздоев Иса. Со спортсменами в Чеченскую Республику выезжал старший тренер СК «Ади Ахмад» Хамхоев Ислам.

«Поединки борцов были зрелищными и достойными, юноши продемонстрировали настоящий бойцовский дух и несгибаемый характер», — поделился своими впечатлениями Хамхоев Ислам.

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