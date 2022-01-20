Ингушские борцы-классики готовятся к важным соревнованиям в спортивном центре «Мужичи»

Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии, главный тренер сборной республики по классической борьбе Руслан Белхороев отметил, что на сборе в Мужичах собрались около 50 спортсменов.

«Среди них лидеры команды Бекхан Оздоев (чемпион России, чемпион Гран-При Ивана Поддубного, серебряный призер Чемпионата Европы, серебряный призер Чемпионата России 2021), Мухаммад Евлоев (мастер спорта международного класса, бронзовый призер первенства Европы 2021, победитель первенства России) , Амирхан Цечоев (победитель первенства Европы 2021 в Дортмунде), Зелимхан Цуров (победитель Спартакиады России 2021 бронзовый призер Первенства России 2021 и Игр стран СНГ ), Исмаил Барахоев (победитель первенства Москвы 2021, победитель первенства России 2021, бронзовый призер Спартакиады России 2021)», -сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

На месте проведения сборов вместе с командой находятся старший тренер спортклуба «Ади Ахмад» Иса Оздоев и начальник сборной команды республики по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев.

«Ребята в отличной форме, уверен, что данный тренировочный сбор станет отличной отправной точкой для предстоящих стартов в новом спортивном сезоне. Здесь они готовятся к предстоящим официальным отборочным соревнованиям межрегионального, всероссийского и международного уровней. Важны также условия, созданные для сборных команд здесь на базе «Мужичи» — сбалансированное питание, различная спортивная инфраструктура», — отметил Белхороев.