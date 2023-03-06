Ингушские борцы-классики стали победителями молодежного чемпионата Казахстана
Ингушские борцы греко-римского стиля стали победителями молодежного (до 21 года) чемпионата Казахстана.
По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Ислам Евлоев в весовой категории до 82 кг и Юсуф Мациев (до 97 кг) завоевали золотые медали на этих соревнованиях.
Старший тренер молодежной сборной Казахстана Нурым Дуйсенов после турнира отметил, что конкуренция внутри страны заметно выросла.
Напомним, в прошлом году Юсуф Мациев завоевал серебряную медаль чемпионата мира U20 в Софии.