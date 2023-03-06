Греко-римская борьба

Ингушские борцы-классики стали победителями молодежного чемпионата Казахстана

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Ислам Евлоев (слева), Юсуф Мациев (справа)

Ингушские борцы греко-римского стиля стали победителями молодежного (до 21 года) чемпионата Казахстана.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Ислам Евлоев в весовой категории до 82 кг и Юсуф Мациев (до 97 кг) завоевали золотые медали на этих соревнованиях.

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Нурым Дуйсенов после турнира отметил, что конкуренция внутри страны заметно выросла.

Напомним, в прошлом году Юсуф Мациев завоевал серебряную медаль чемпионата мира U20 в Софии.

 

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