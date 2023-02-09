Ингушские борцы-классики участвуют в сборах в Приэльбрусье вместе с национальной командой

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, двухнедельные тренировки юношей до 18 лет под руководством Ислама Арапханова проходят на базе гостиничного комплекса «Ущба».

Отмечается, что в сборах принимает участие более 60 сильнейших юных борцов-классиков из разных уголков страны. В сборах также участвует вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии, ответственный за юношескую сборную команду России по греко-римской борьбе, Бекхан Манкиев.